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В Западной Африке запустили программу по борьбе с отмыванием денег

В Западной Африке запустили программу по борьбе с отмыванием денег Африканский банк развития и Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) запустили совместную программу по поддержке борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в странах-членах.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 14:30
В Западной Африке запустили программу по борьбе с отмыванием денег

Африканский банк развития и Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) запустили совместную программу по поддержке борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в странах-членах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Ecofin.

Программа рассчитана на три года, ее бюджет составляет 5 млн долларов. Главной целью программы является повышение экономической и социальной устойчивости региона Западной Африки. Особое внимание будет уделяться странам с низким уровнем доходов населения.

GIABA, объединяющая 16 стран региона, является специализированной службой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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Версия на английском языке West Africa launches anti-money laundering program

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