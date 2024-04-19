В Западной Африке запустили программу по борьбе с отмыванием денег

Африканский банк развития и Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) запустили совместную программу по поддержке борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в странах-членах.

Африканский банк развития и Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) запустили совместную программу по поддержке борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в странах-членах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Ecofin.

Программа рассчитана на три года, ее бюджет составляет 5 млн долларов. Главной целью программы является повышение экономической и социальной устойчивости региона Западной Африки. Особое внимание будет уделяться странам с низким уровнем доходов населения.

GIABA, объединяющая 16 стран региона, является специализированной службой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).