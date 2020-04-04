​В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

Южная Корея за сутки зарегистрировала 94 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 304 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 156, скончались уже 177 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

По данным KCDC, из числа новых случаев 22 обнаружены в Сеуле, еще 23 в центральной провинции Кёнгидо, 27 - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей стране. 32 из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

Погибли еще три человека, общее число жертв составляет 177.

Отметим, что в мире было зарегистрировано 972 640 заболевших и 50 325 умерших.