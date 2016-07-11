В Южном Судане возобновились вооруженные столкновения

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В столице Южного Судана Джубе возобновились вооруженные столкновения, сообщает Report cо ссылкой на France Presse.

Столкновения в Джубе между сторонниками президента Южного Судана Салвы Киира и его заместителя Риека Машара произошли 7 июля. В результате боевых действий погибли более 270 человек.

Накануне Совет Безопасности ООН во второй раз за два дня осудил столкновения, и выразил готовность отправить в страну дополнительную группу миротворцев для защиты жителей.

Госдепартамент США объявил, что эвакуирует часть сотрудников из посольства в Джубе.