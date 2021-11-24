В Южной Корее зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19

Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4 155 случаев COVID-19 за сутки. Общее число зараженных составило 425 064.

Южная Корея в среду впервые с начала пандемии выявила 4 155 случаев COVID-19 за сутки. Общее число зараженных составило 425 064.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предыдущий рекорд в 3 292 зараженных в день был установлен также в ноябре.

Из новых случаев - 4 087 локальных и 28 занесенных из-за границы. 1 734 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1184 – в центральной провинции Кёнгидо, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Прирост тяжелобольных пациентов достиг рекордного уровня - 586 человек. За сутки погибли еще 34 пациента, что также является самым высоким показателем с июля. Всего скончались 3 362 человека (0,79%).