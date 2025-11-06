В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

На восточном побережье Южной Кореи по меньшей мере семь человек оказались в ловушке после обрушения здания электростанции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Национальное пожарное управление страны.

Согласно информации, авария произошла во время подготовки к демонтажу тепловой электростанции, которая в настоящее время не функционирует. Двух человек удалось спасти, однако как минимум семь других, предположительно, оказались в ловушке и числятся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок поручил всем министерствам задействовать весь имеющийся персонал и технику для проведения спасательных работ и оказания помощи людям, оказавшимся в ловушке.

Также проводится эвакуация жителей из близлежащих районов.