В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции
- 06 ноября, 2025
- 11:41
На восточном побережье Южной Кореи по меньшей мере семь человек оказались в ловушке после обрушения здания электростанции.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Национальное пожарное управление страны.
Согласно информации, авария произошла во время подготовки к демонтажу тепловой электростанции, которая в настоящее время не функционирует. Двух человек удалось спасти, однако как минимум семь других, предположительно, оказались в ловушке и числятся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок поручил всем министерствам задействовать весь имеющийся персонал и технику для проведения спасательных работ и оказания помощи людям, оказавшимся в ловушке.
Также проводится эвакуация жителей из близлежащих районов.