Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 11:41
    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    На восточном побережье Южной Кореи по меньшей мере семь человек оказались в ловушке после обрушения здания электростанции.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Национальное пожарное управление страны.

    Согласно информации, авария произошла во время подготовки к демонтажу тепловой электростанции, которая в настоящее время не функционирует. Двух человек удалось спасти, однако как минимум семь других, предположительно, оказались в ловушке и числятся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

    Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок поручил всем министерствам задействовать весь имеющийся персонал и технику для проведения спасательных работ и оказания помощи людям, оказавшимся в ловушке.

    Также проводится эвакуация жителей из близлежащих районов.

    Южная Корея обрушение электростанция здание спасательная операция
    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Последние новости

    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    11:26

    В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

    Финансы
    Лента новостей