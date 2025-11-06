Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 11:59
Cənubi Koreyanın şərq sahilində elektrik stansiyasının binasının çökməsindən sonra ən azı yeddi nəfər itkin düşüb.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Yanğın İdarəsindən bildirilib.
Məlumata görə, qəza hazırda fəaliyyət göstərməyən istilik elektrik stansiyasının sökülməsinə hazırlıq zamanı baş verib. İki nəfəri xilas etmək mümkün olub, lakin ən azı yeddi nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Hazırda axtarış-xilasetmə işləri aparılır.
Cənubi Koreyanın Baş naziri Kim Min Sok bütün nazirliklərə xilasetmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün mövcud olan bütün heyət və avadanlıqları səfərbər etməyi tapşırıb.
Bundan başqa, ətraf ərazilərdəki sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilir.
