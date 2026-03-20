Число пострадавших при пожаре на заводе в Южной Корее увеличилось до 50 человек - ОБНОВЛЕНО
- 20 марта, 2026
- 10:14
В результате пожара на заводе по производству автозапчастей в южнокорейском городе Тэджон пострадали 50 человек, 35 из них получили серьезные травмы.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило информационное агентство Yonhap.
Национальное пожарное агентство призвало к общенациональной мобилизации для борьбы с пожаром, в котором задействовано около 240 человек.
В ведомстве выразили обеспокоенность возможным увеличением числа травм.
Тэджон расположен примерно в 160 км к югу от столицы Сеула.
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате пожара на заводе по производству автозапчастей в городе Тэджон в Южной Кореи.
Как передает Report, об этом сообщает The Koreia Times.
Национальное пожарное агентство страны объявило мобилизацию сил для тушения пожара, отметив, что число пострадавших может возрасти.