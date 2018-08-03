В Южной Корее от аномальной жары погибли 29 человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Аномальная жара в Южной Корее держится уже более двух недель, на протяжении которых температура воздуха стабильно поднимается выше отметки 35˚ C, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

1 августа стала самым жарким днем в Сеуле за последние 111 лет — столбики термометров поднялись до 39,6˚ C.

Многие граждане не выдерживают таких условий, участились случаи тепловых ударов, обострились проблемы у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В результате только от тепловых ударов погибли уже 29 человек, сообщает министерство здравоохранения Южной Кореи.