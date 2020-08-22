В Южной Корее могут ужесточить карантинные меры

Республика Корея может ввести строгие меры социального дистанцирования на территории всей страны на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.

Республика Корея может ввести строгие меры социального дистанцирования на территории всей страны на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Чон Се Гюн в ходе встречи с членами правительства в Сеуле.

"Количество новых случаев заражения в столичном регионе не сокращается, более того, инфекция распространяется и в других районах страны, в том числе неустановленными путями", - подчеркнул он.

"Необходимы особые срочные меры, чтобы остановить вирус", - добавил премьер.

На протяжении последней недели в Южной Корее ежедневно фиксируются более 100 случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в столичном регионе, в частности, связан с пресвитерианской церковью "Саран чеиль", где общее число заразившихся превысило 700. Власти провели тесты на коронавирус среди нескольких тысяч ее последователей, однако местонахождение еще нескольких сотен прихожан остается неизвестным.