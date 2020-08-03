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В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек

В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея сильными дождями, составило шесть человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Другие страны
3 августа 2020 г. 08:15
В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея сильными дождями, составило шесть человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его данным, в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто три человека погибли в результате разлива рек, еще трое стали жертвами оползней.

Напомним, что власти Республики Корея 2 августа объявили в стране самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган, аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.

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