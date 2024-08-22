В Южной Корее из-за пожара в отеле погибли шесть человек

В отеле в южнокорейском городе Пучхон в результате пожара погибли не менее шести человек, 11 пострадали.

В отеле в южнокорейском городе Пучхон в результате пожара погибли не менее шести человек, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар возник на восьмом этаже девятиэтажного здания в вечерние часы. Пламя не распространилось по всему зданию, но власти опасались роста числа жертв из-за дыма. Часть гостей отеля получила травмы при эвакуации - они прыгали на пневматический мат с надувным каркасом", - уточнили в агентстве.

Отмечается, что к тушению было привлечено 150 пожарных и 46 единиц специальной техники.