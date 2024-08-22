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В Южной Корее из-за пожара в отеле погибли шесть человек

В Южной Корее из-за пожара в отеле погибли шесть человек В отеле в южнокорейском городе Пучхон в результате пожара погибли не менее шести человек, 11 пострадали.
Другие страны
22 августа 2024 г. 18:18
В Южной Корее из-за пожара в отеле погибли шесть человек

В отеле в южнокорейском городе Пучхон в результате пожара погибли не менее шести человек, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар возник на восьмом этаже девятиэтажного здания в вечерние часы. Пламя не распространилось по всему зданию, но власти опасались роста числа жертв из-за дыма. Часть гостей отеля получила травмы при эвакуации - они прыгали на пневматический мат с надувным каркасом", - уточнили в агентстве.

Отмечается, что к тушению было привлечено 150 пожарных и 46 единиц специальной техники.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada oteldə yanğın baş verib, 6 nəfər ölüb
Версия на английском языке Hotel blaze in South Korea claims 6 lives

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