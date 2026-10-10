Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 09:49
    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    По меньшей мере 38 человек пострадали в результате обрушения части потолка в торговом центре в городе Тэгу на юге Южной Кореи.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, в момент происшествия в здании находились 66 посетителей.

    Все посетители самостоятельно эвакуировались, однако 38 человек получили легкие травмы. Девять пострадавших были доставлены в больницы. Угрозы их жизни нет.

    После происшествия спасатели обследовали здание и не обнаружили дополнительных пострадавших. В районе инцидента полиция контролирует движение.

    Власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.

    Обрушение потолка Пострадавшие (раненые) Южная Корея
    Cənubi Koreyada ticarət binasında tavanın çökməsi nəticəsində 38 nəfər yaralanıb
    Ceiling material collapse injures 38 in South Korea
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    10:47

    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    10:37

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:30

    В Азербайджане открыт сезон охоты

    Экология
    10:22

    Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

    Энергетика
    10:07

    МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:03

    Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

    Карабах
    09:49

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    09:41
    Фото

    Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 лет

    Здоровье
    09:34

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей