В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

По меньшей мере 38 человек пострадали в результате обрушения части потолка в торговом центре в городе Тэгу на юге Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, в момент происшествия в здании находились 66 посетителей.

Все посетители самостоятельно эвакуировались, однако 38 человек получили легкие травмы. Девять пострадавших были доставлены в больницы. Угрозы их жизни нет.

После происшествия спасатели обследовали здание и не обнаружили дополнительных пострадавших. В районе инцидента полиция контролирует движение.

Власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.