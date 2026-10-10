В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 09:49
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По меньшей мере 38 человек пострадали в результате обрушения части потолка в торговом центре в городе Тэгу на юге Южной Кореи.
Как передает Report со ссылкой на Yonhap, в момент происшествия в здании находились 66 посетителей.
Все посетители самостоятельно эвакуировались, однако 38 человек получили легкие травмы. Девять пострадавших были доставлены в больницы. Угрозы их жизни нет.
После происшествия спасатели обследовали здание и не обнаружили дополнительных пострадавших. В районе инцидента полиция контролирует движение.
Власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.
Cənubi Koreyada ticarət binasında tavanın çökməsi nəticəsində 38 nəfər yaralanıb
Ceiling material collapse injures 38 in South Korea
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