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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Cənubi Koreyada ticarət binasında tavanın çökməsi nəticəsində 38 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 10:05
    Cənubi Koreyada ticarət binasında tavanın çökməsi nəticəsində 38 nəfər yaralanıb

    Cənubi Koreyanın Tequ şəhərində ticarət mərkəzində tavanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində azı 38 nəfər yaralanıb.

    "Report" "Yonhap"a istinadən xəbər verir ki, hadisə anında binada 66 nəfər olub.

    Binadakılar təxliyə olunublar, lakin 38 nəfər yüngül xəsarət alıb. 9 zərərçəkən xəstəxanalara çatdırılıb. Onların həyatı üçün təhlükə yoxdur.

    Hakimiyyət orqanları axtarış işləri başa çatdıqdan sonra hadisənin səbəbini müəyyənləşdirmək niyyətindədir.

    Cənubi Koreya
    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании
    Ceiling material collapse injures 38 in South Korea
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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