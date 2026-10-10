Cənubi Koreyada ticarət binasında tavanın çökməsi nəticəsində 38 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 10:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Cənubi Koreyanın Tequ şəhərində ticarət mərkəzində tavanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində azı 38 nəfər yaralanıb.
"Report" "Yonhap"a istinadən xəbər verir ki, hadisə anında binada 66 nəfər olub.
Binadakılar təxliyə olunublar, lakin 38 nəfər yüngül xəsarət alıb. 9 zərərçəkən xəstəxanalara çatdırılıb. Onların həyatı üçün təhlükə yoxdur.
Hakimiyyət orqanları axtarış işləri başa çatdıqdan sonra hadisənin səbəbini müəyyənləşdirmək niyyətindədir.
В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании
Ceiling material collapse injures 38 in South Korea
Son xəbərlər
11:36
İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublarXarici siyasət
11:35
Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olubXarici siyasət
11:33
Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlibFərdi
11:33
Video
44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
11:32
Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdırXarici siyasət
11:26
Foto
Video
FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİBHadisə
11:23
"Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıbFutbol
11:14
"Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulubMaliyyə
11:06