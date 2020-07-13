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В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией

В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией Комендантский час повторно введен в Южно-Африканской Республике в связи с быстрым ростом числа новых инфицированных коронавирусом.
Другие страны
13 июля 2020 г. 05:52
В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией

Комендантский час повторно введен в Южно-Африканской Республике в связи с быстрым ростом числа новых инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации.

"Страна приблизилась к пику пандемии коронавируса, - подчеркнул глава государства. - Для того, чтобы противостоять распространению инфекции, с 13 июля на территории всей страны восстанавливается комендантский час, он будет действовать с 21:00 до 04:00". Предыдущий комендантский час был отменен 1 мая.

Одновременно восстанавливается запрет на продажу алкоголя, сообщил Сирил Рамапоса. Становится обязательным ношение защитных масок на улицах, в общественных местах и на работе.

Глава государства отметил, что после детального обсуждения властями принято решение не восстанавливать общенациональный карантин. "Эти меры не дадут значительного сокращения числа заболевших, однако нанесут огромный урон экономике", - сказал он.

"ЮАР приближается к пику пандемии, сейчас в стране каждый час заражаются новым коронавирусом 500 человек, - заявил Сирил Рамапоса. - Стране и всем нам предстоит пережить сложные дни, недели и месяцы".

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