В ЮАР при вооруженном нападении в школе погибли шесть человек

На юге ЮАР в результате вооруженного нападения в школе погибли шесть человек, входившие в состав местной дружины по поддержанию порядка.

На юге ЮАР в результате вооруженного нападения в школе погибли шесть человек, входившие в состав местной дружины по поддержанию порядка.

Как передает Report со ссылкой на портал News 24, об этом сообщил представитель полиции провинции Восточный Кейп Майола Нкохли.

"Группа из восьми человек, вооруженных винтовками и пистолетами, напала в ночь на 7 октября на группу патрульных внутри здания средней школы в поселке Години. Убиты шестеро дружинников, еще четверо получили ранения. Они готовились выйти на маршрут патрулирования", - отметил он.

Полиция установила личности подозреваемых в совершении преступления. Согласно предварительной информации, нападавшие могли входить в банду, специализирующуюся на краже скота.

ЮАР, согласно подсчетам службы Datapandas, входит в тройку стран мира с наиболее высоким уровнем преступности. По данным местной партии "Демократический альянс", в 2024 году в стране в сутки совершалось в среднем 75 убийств.