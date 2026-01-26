Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человек

    • 26 января, 2026
    • 23:15
    В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человек

    В результате наводнения в южноафриканской провинции Лимпопо погибли 25 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция EWN.

    Согласно информации, еще три человека остаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.

    Ранее глава регионального правительства Поппи Раматуба заявила на брифинге, что наводнение нанесло провинции ущерб в размере 7,9 млрд рандов ($493,6 млн). Она обратилась к правительству ЮАР с просьбой выделить дополнительные средства для восстановительных работ.

    На севере и востоке ЮАР в январе из-за продолжительных дождей произошло наводнение. Власти страны объявили в пяти провинциях режим природного бедствия. Больше других от подъема воды пострадали Лимпопо и провинция Мпумалага, где есть погибшие. В последние дни интенсивность дождей в ЮАР снизилась.

