В ЮАР автобус упал с моста, есть погибшие

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР).

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР).

Об этом сообщат Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По меньшей мере 45 человек погибли в результате падения автобуса с моста и его возгорания.

По предварительной информации, в автобусе находились паломники, которые ехали из ботсванского города Габороне в южноафриканскую Морию. На горном перевале в Лимпопо транспортное средство потеряло управление и слетело с моста. Выжил всего один пассажир — восьмилетнюю девочку госпитализировали после аварии, причем в больницу ее доставили на вертолете.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга уже выразила соболезнования в связи с трагедией.