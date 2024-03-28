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В ЮАР автобус упал с моста, есть погибшие

В ЮАР автобус упал с моста, есть погибшие Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР).
Другие страны
28 марта 2024 г. 22:22
В ЮАР автобус упал с моста, есть погибшие

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР).

Об этом сообщат Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По меньшей мере 45 человек погибли в результате падения автобуса с моста и его возгорания.

По предварительной информации, в автобусе находились паломники, которые ехали из ботсванского города Габороне в южноафриканскую Морию. На горном перевале в Лимпопо транспортное средство потеряло управление и слетело с моста. Выжил всего один пассажир — восьмилетнюю девочку госпитализировали после аварии, причем в больницу ее доставили на вертолете.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга уже выразила соболезнования в связи с трагедией.

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Версия на азербайджанском языке CAR-da avtobus körpüdən aşıb, onlarla sərnişin ölüb

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