В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

Ракеты для комплексов ПРО Patriot, которые Япония поставила Соединенным Штатам по их запросу, не будут передаваться третьим странам.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

"Эта передача осуществлена в ответ на запрос США для обеспечения их запасов, и эта партия ракет не будет передана никому, кроме США. Поставка призвана содействовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Кихара.

Генсек японского кабмина не стал отвечать на вопрос о сроках и объёмах поставок, сославшись на то, что это затрагивает отношения с США, а также деятельность Сил самообороны Японии и американских ВС. Он лишь отметил, что передача уже завершена.

Напомним, что в конце 2023 года Япония упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволило поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США. Речь идёт о ракетах, которые производятся в Японии по лицензии.