Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 07:48
    В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

    Ракеты для комплексов ПРО Patriot, которые Япония поставила Соединенным Штатам по их запросу, не будут передаваться третьим странам.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    "Эта передача осуществлена в ответ на запрос США для обеспечения их запасов, и эта партия ракет не будет передана никому, кроме США. Поставка призвана содействовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Кихара.

    Генсек японского кабмина не стал отвечать на вопрос о сроках и объёмах поставок, сославшись на то, что это затрагивает отношения с США, а также деятельность Сил самообороны Японии и американских ВС. Он лишь отметил, что передача уже завершена.

    Напомним, что в конце 2023 года Япония упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволило поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США. Речь идёт о ракетах, которые производятся в Японии по лицензии.

    Япония США ракеты Patriot Минору Кихара

    Последние новости

    08:19

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:01
    Фото

    В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    Происшествия
    07:48

    В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

    Другие страны
    07:17

    Ученые указали на связь микропластика с риском сердечно-сосудистых заболеваний

    Наука и образование
    06:56

    Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    06:27

    СМИ: В столице США прошла акция с призывами к импичменту Дональда Трампа

    Другие страны
    05:49

    Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

    Другие страны
    05:18

    СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

    Другие страны
    04:53

    В Мексике задержали организатора убийства мэра Уруапана

    Другие
    Лента новостей