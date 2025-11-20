Yaponiya Vaşinqtona verdiyi "Patriot" raketlərinin ABŞ-də qalacağını bəyan edib
- 20 noyabr, 2025
- 08:33
Yaponiyanın öz istəyi ilə ABŞ-yə verdiyi "Patriot" raketləri üçüncü ölkələrə verilməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Minoru Kihara deyib.
"Bu köçürmə ABŞ-nin öz ehtiyatlarını təmin etmək tələbinə cavab olaraq həyata keçirilib və bu raket partiyası Amerikadan başqa heç kimə verilməyəcək. Çatdırılma Yaponiyanın təhlükəsizliyinə, həmçinin Hind-Sakit okean regionunda sülh və sabitliyə töhfə vermək məqsədi daşıyır", - Kihara bildirib.
Yaponiya Nazirlər Kabinetinin katibi ABŞ-la münasibətlər və Yaponiya Özünümüdafiə Qüvvələrinin və ABŞ ordusunun fəaliyyəti ilə bağlı narahatlıqlarını əsas gətirərək tədarüklərin vaxtı və həcmi ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib. O, sadəcə qeyd edib ki, transfer artıq başa çatıb.
Xatırladaq ki, 2023-cü ilin sonunda Yaponiya ABŞ-yə Patriot raketdən müdafiə sistemi raketlərinin tədarükünə icazə verərək, müdafiə avadanlığının ixracı qaydalarını sadələşdirib. Bu raketlər Yaponiyada lisenziya əsasında istehsal olunur.