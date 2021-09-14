В Японии выявили масштабное повреждение аварийной АЭС "Фукусима-1"

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS.

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS.

Как передает Report, об этом передает телеканал NHK.

Полномасштабная проверка системы последовала после того, как в конце прошлого месяца специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. В результате обследования оборудования выяснилось, что 24 из 25 фильтров имеют повреждения.

Телеканал отмечает, что несмотря на то, что TEPCO пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, невозможно исключить вероятность того, что они все же могли быть.

Аналогичная проблема на станции возникала два года назад. Тогда TEPCO так и не смогла установить причину повреждений. Фильтры были заменены, и работа системы продолжалась.