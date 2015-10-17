В Японии столкнулись два танкера, произошел разлив нефти

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Два танкера столкнулись в субботу у берегов японского острова Муцурэ (префектура Ямагути).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в береговой охране страны.

Столкновение произошло между японским нефтяным танкером "Вакомару" водоизмещением 2018 т и панамским химическим танкером "Салфа гарланд" водоизмещением 3498 т.

Сообщается также, что из японского танкера произошла утечка нефти - береговая охрана уже оцепила территорию разлива, о масштабах которого, однако, на данный момент информации не поступало.

О пострадавших в результате столкновения судов также не сообщалось.