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    В Японии столкнулись два танкера, произошел разлив нефти

    Из японского танкера произошла утечка нефти - береговая охрана уже оцепила территорию разлива

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Два танкера столкнулись в субботу у берегов японского острова Муцурэ (префектура Ямагути).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в береговой охране страны.

    Столкновение произошло между японским нефтяным танкером "Вакомару" водоизмещением 2018 т и панамским химическим танкером "Салфа гарланд" водоизмещением 3498 т.

    Сообщается также, что из японского танкера произошла утечка нефти - береговая охрана уже оцепила территорию разлива, о масштабах которого, однако, на данный момент информации не поступало.

    О пострадавших в результате столкновения судов также не сообщалось.

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