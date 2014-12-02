В Японии стартует кампания по выборам в нижнюю палату парламента

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Кампания по выборам депутатов в нижнюю палату японского парламента официально стартует во вторник. Как ожидается, за 475 мест будут бороться более 1 150 кандидатов от различных партий.

Нижняя палата считается ключевой, так как именно ее члены избирают премьер-министра страны. Закономерно, что главой кабинета становится лидер победившей партии. Таким образом, в предвыборной кампании интрига заключается не только в том, какое количество депутатских портфелей удастся сконцентрировать в своих руках каждой партии, но и в том, лидер какой партии станет новым премьер-министром страны.

Однако сейчас итоги выборов, которые пройдут 14 декабря, несложно спрогнозировать, учитывая высокий рейтинг правящей Либерально-демократической партии — согласно проведенному телеканалом NHK в понедельник опросу общественного мнения, за ЛДП высказались 41,4% опрошенных. Партию Комэйто поддержали 5,3% респондентов, оппозиционную партию Демократическая партия Японии — 9,6%, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Таким образом, как можно ожидать, ЛДП получит большинство в нижней палате и сможет выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра — лидера партии Синдзо Абэ.

Выборы депутатов нижней палаты парламента стали необходимы после ее роспуска в конце ноября. Решение о роспуске палаты представителей премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял для того, чтобы на выборах получить мандат доверия на проведение своей экономической и финансовой политики. Поводом к такому решению послужили данные об экономическом спаде второй квартал подряд после повышения потребительского налога с 5% до 8%. Это заставило премьера отказаться от планов провести очередное повышение налога до 10% в октябре будущего года, как это намечалось ранее. Абэ решил распустить нижнюю палату парламента, назначить новые выборы, на которых его партия предложит избирателям проголосовать за очередное повышение потребительского налога до 10% в апреле 2017 года.