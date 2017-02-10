В Японии сильный снегопад оставил без света 1,4 тыс. домов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Жители по меньшей мере 1400 домов в городке Кураёси на западе Японии остались без света из-за мощного снегопада, обрушившегося главным образом на префектуру Тоттори, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причиной отключений стало повреждение оборудования из-за снегопада.

По данным синоптиков, в течение утра в ряде районов Тоттори выпало до 20 см снега. Администрация Кураёси предупредила жителей, что осадки могут продлиться до вечера завтрашнего дня. В некоторых районах префектуры на всякий случай было решено временно отменить занятия в школах.

Из-за непогоды оказалось нарушено и движение железнодорожного транспорта.