​В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

Еще один человек был госпитализирован в Японии с коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По сообщению японского ведомства, с пневмонией нового типа в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Ухана. Для Японии это уже второй случай заболевания пневмонией нового типа. Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.