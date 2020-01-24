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В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

​В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

Еще один человек был госпитализирован в Японии с коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По сообщению японского ведомства, с пневмонией нового типа в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Ухана. Для Японии это уже второй случай заболевания пневмонией нового типа. Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.

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