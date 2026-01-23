В Японии распустили нижнюю палату парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о роспуске Палаты представителей (нижняя палата парламента) Японии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Kyodo.

Соответствующее решение правительства палаты зачитал спикер Фукусиро Нукага.

Отметим, что Такаити объявила о планах распустить нижнюю палату парламента в понедельник. Она также назначила всеобщие выборы на 8 февраля.

Это, как указывает Kyodo, первый роспуск в начале очередной сессии за последние 60 лет.