В Японии распустили нижнюю палату парламента

    • 23 января, 2026
    • 08:48
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о роспуске Палаты представителей (нижняя палата парламента) Японии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Kyodo.

    Соответствующее решение правительства палаты зачитал спикер Фукусиро Нукага.

    Отметим, что Такаити объявила о планах распустить нижнюю палату парламента в понедельник. Она также назначила всеобщие выборы на 8 февраля.

    Это, как указывает Kyodo, первый роспуск в начале очередной сессии за последние 60 лет.

