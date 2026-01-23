В Японии распустили нижнюю палату парламента
Другие страны
- 23 января, 2026
- 08:48
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о роспуске Палаты представителей (нижняя палата парламента) Японии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Kyodo.
Соответствующее решение правительства палаты зачитал спикер Фукусиро Нукага.
Отметим, что Такаити объявила о планах распустить нижнюю палату парламента в понедельник. Она также назначила всеобщие выборы на 8 февраля.
Это, как указывает Kyodo, первый роспуск в начале очередной сессии за последние 60 лет.
Последние новости
08:57
Вэнс: США сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силыДругие страны
08:48
В Японии распустили нижнюю палату парламентаДругие страны
08:24
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
Китай совершил прорыв в добыче лития из соленых озерДругие страны
07:38
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из СирииДругие страны
07:06
The Times: Соглашение по Гренландии предполагает запрет на проекты РФ и КНРДругие страны
06:49
В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазеВ регионе
06:23
Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашениеДругие страны
05:57