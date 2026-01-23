İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Yaponiya parlamentinin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 08:57
    Yaponiya parlamentinin aşağı palatası buraxılıb

    Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi Nümayəndələr Palatasının (Yaponiya parlamentinin aşağı palatası) buraxılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report"un "Kyodo" agentliyinə istinadən məlumatına görə, hökumətin müvafiq qərarını palatanın spikeri Fukuşiro Nukaqa səsləndirib.

    Qeyd edək ki, Takaiçi bazar ertəsi parlamentin aşağı palatasını buraxmaq planlarını açıqlamışdı. O həmçinin ümumi seçkilərin 8 fevralda keçiriləcəyini elan edib.

    "Kyodo"nun vurğuladığına görə, bu, son 60 ildə yeni sessiyanın əvvəlində baş verən ilk belə hadisədir.

    Yaponiya Parlament Sanae Takaiçi
