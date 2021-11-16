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В Японии пройдут торжества по случаю совершеннолетия принцессы

В Японии пройдут торжества по случаю совершеннолетия принцессы Правительство Японии приняло решение провести 5 декабря торжественные церемонии по случаю совершеннолетия принцессы Айко, единственного ребенка императора Нарухито и императрицы Масако.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 09:56
В Японии пройдут торжества по случаю совершеннолетия принцессы

Правительство Японии приняло решение провести 5 декабря торжественные церемонии по случаю совершеннолетия принцессы Айко, единственного ребенка императора Нарухито и императрицы Масако.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом официально объявило сегодня Управление императорского двора - особое министерство, которое ведает делами семьи монарха.

20 лет, когда в Японии наступает совершеннолетие, принцессе исполнится в среду, 1 декабря, однако торжества по этому поводу будут проведены в следующее воскресенье, чтобы не мешать занятиям девушки в токийском Университете Гакусюин, где она углубленно изучает японскую литературу. В ходе церемоний Айко вначале посетит святилища национальной религии синто, посвященные, в частности, предкам императорской семьи. Затем она впервые появится во дворце в длинном придворном платье, и отец вручит ей Орден Священной короны на ленте, который даруется совершеннолетним девушкам в императорской семье.

Бриллиантовую тиару, которая украсит прическу принцессы, предполагается взять в долг у тетки Айко, бывшей принцессы Саяко. В 2005 году она вышла замуж за простолюдина и потеряла права члена императорской семьи. Новую тиару пока решено не заказывать из-за ограничений, связанных с пандемией. По этой же причине не будет проведен и банкет с приглашением широкого круга гостей.

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Версия на английском языке Japan to hold ceremonies on Princess's coming-of-age

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