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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9 Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на юго-западе Японии в районе острова Кюсю, объявлена угроза цунами.
Другие страны
8 августа 2024 г. 12:06
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на юго-западе Японии в районе острова Кюсю, объявлена угроза цунами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки. Очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

По данным сейсмологов, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может составить до 1 м. Отмечается, что первые волны уже могли достичь побережья указанных регионов.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

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