В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 06:19
Новое сильное землетрясение в ближайшую неделю может произойти в Японии, где 9 ноября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,9.
Как передает Report, об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.
Согласно прогнозу японских сейсмологов, в ближайшую неделю может произойти схожее по мощности землетрясение, в связи с чем местных жителей призывают к бдительности.
Последние новости
06:26
Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услугиДругие страны
06:19
В Японии предупредили о возможности сильного землетрясенияДругие страны
05:56
Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительстваДругие страны
05:31
Фото
В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира ГаджибейлиKультурная политика
05:25
В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмаринДругие страны
04:52
Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдаунаДругие страны
04:49
Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэраДругие страны
04:17
В Агдашском районе произошло землетрясениеПроисшествия
03:56