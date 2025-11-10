Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 06:19
    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Новое сильное землетрясение в ближайшую неделю может произойти в Японии, где 9 ноября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,9.

    Как передает Report, об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

    Согласно прогнозу японских сейсмологов, в ближайшую неделю может произойти схожее по мощности землетрясение, в связи с чем местных жителей призывают к бдительности.

