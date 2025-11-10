В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

Новое сильное землетрясение в ближайшую неделю может произойти в Японии, где 9 ноября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,9.

Как передает Report, об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Согласно прогнозу японских сейсмологов, в ближайшую неделю может произойти схожее по мощности землетрясение, в связи с чем местных жителей призывают к бдительности.