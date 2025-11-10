İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 06:38
    Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib

    Yaponiyada noyabrın 9-da 6,9 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alınan bölgədə yaxın bir həftə ərzində yeni güclü zəlzələnin baş verməsi mümkündür.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi açıqlama yayıb.

    Yaponiyalı seysmoloqların proqnozuna əsasən, yaxın günlərdə oxşar gücdə yeni bir zəlzələ baş verə bilər. Bu səbəbdən yerli sakinlərə ehtiyatlı və diqqətli olmaları tövsiyə olunur.

    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

