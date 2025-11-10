Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 06:38
Yaponiyada noyabrın 9-da 6,9 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alınan bölgədə yaxın bir həftə ərzində yeni güclü zəlzələnin baş verməsi mümkündür.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi açıqlama yayıb.
Yaponiyalı seysmoloqların proqnozuna əsasən, yaxın günlərdə oxşar gücdə yeni bir zəlzələ baş verə bilər. Bu səbəbdən yerli sakinlərə ehtiyatlı və diqqətli olmaları tövsiyə olunur.
Son xəbərlər
07:42
KİV: Britaniya şirkətlərinin 1/4-dən çoxu süni intellektə görə işçilərin ixtisar ediləcəyini gözləyirDigər ölkələr
07:13
WSJ: ABŞ müdafiə sənayesi üçün stibium istehsalını artıracaqDigər ölkələr
06:38
Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilibDigər ölkələr
06:14
Tramp ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin bərpasına yaxın olduğuna əmindirDigər ölkələr
05:50
İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunubDigər ölkələr
05:27
Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədirDigər ölkələr
04:54
"Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
04:46
Foto
Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilibMədəniyyət siyasəti
04:06