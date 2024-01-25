В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни

Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, признав его виновным в поджоге японской анимационной студии Kyoto Animation июле 2019 года, в результате чего погибли 36 человек.

Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, признав его виновным в поджоге японской анимационной студии Kyoto Animation июле 2019 года, в результате чего погибли 36 человек.

Об этом Report передает со ссылкой на Kyodo.

Защита настаивала на том, что злоумышленник бредил и поэтому лишь ограниченно дееспособен. Однако суд удовлетворил требование местной прокуратуры, которая добивалась для преступника высшей меры наказания. Аобу признали вменяемым, а его действия - осознанными.

Пожар в студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. Злоумышленник проник в здание с двумя 20-литровыми канистрами бензина и устроил поджог, в результате чего погибли 36 и пострадали 33 человека.