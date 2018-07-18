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    В Японии по меньшей мере 12 человек погибли из-за жары

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильной жары в Японии за прошедшую неделю, также почти десять тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.

    Отмечается, что наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных регионах страны.

    Ранее Министерство сельского хозяйства Японии рассказало, какой ущерб стране нанесли наводнения, вызванные ливнями.

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