​В Японии падает рейтинг правительства Абэ

Рейтинг японского правительства, которым руководит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, понизился до 27%.
Как передает Report, об этом сообщает газета Mainichi.
По данным издания, в начале мая этот показатель составлял 40%. Кроме того, уровень недоверия вырос на 19%, до 64%.
Газета отмечает, что на изменение в показателях повлиял скандал вокруг главного прокурора Токио Хирому Курокавы, который несколько раз нарушал режим самоизоляции в период карантина в стране для игры в маджонг со знакомыми журналистами.