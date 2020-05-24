​В Японии падает рейтинг правительства Абэ

Синдзо Абэ https://report.az/storage/news/e1810ad1ca01c5e3d08f572a49dc56f7/6d9bdb0f-2b2e-4101-85a5-8cb074972d90_292.jpg

Рейтинг японского правительства, которым руководит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, понизился до 27%.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mainichi.

По данным издания, в начале мая этот показатель составлял 40%. Кроме того, уровень недоверия вырос на 19%, до 64%.

Газета отмечает, что на изменение в показателях повлиял скандал вокруг главного прокурора Токио Хирому Курокавы, который несколько раз нарушал режим самоизоляции в период карантина в стране для игры в маджонг со знакомыми журналистами.