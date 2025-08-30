В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом

Беспилотный автобус во время демонстрации вождения врезался в дерево на обочине дороги, по меньшей мере один человек получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел в городе Хатиодзи (Япония - ред.) во время тестового рейса, целью которого была проверка новой беспилотной технологии. На борту автобуса находилось около 10 человек, один из которых был доставлен в больницу с незначительными травмами. На данный момент правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

"По номеру 110 поступило сообщение от пассажира автобуса, ехавшего по улице Косю-Кайдо в районе Такао города Хатиодзи, о том, что автономный автобус попал в аварию", - говорится в материале.

Кроме того, в правительстве Токио сообщили о том, что эксплуатация автобуса была поручена компании Nishitokyo Bus. Испытание автономного автобуса проводится с 23 по 31 августа.