    • 30 августа, 2025
    • 05:26
    В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом

    Беспилотный автобус во время демонстрации вождения врезался в дерево на обочине дороги, по меньшей мере один человек получил травмы.

    Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NHK.

    Инцидент произошел в городе Хатиодзи (Япония - ред.) во время тестового рейса, целью которого была проверка новой беспилотной технологии. На борту автобуса находилось около 10 человек, один из которых был доставлен в больницу с незначительными травмами. На данный момент правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

    "По номеру 110 поступило сообщение от пассажира автобуса, ехавшего по улице Косю-Кайдо в районе Такао города Хатиодзи, о том, что автономный автобус попал в аварию", - говорится в материале.

    Кроме того, в правительстве Токио сообщили о том, что эксплуатация автобуса была поручена компании Nishitokyo Bus. Испытание автономного автобуса проводится с 23 по 31 августа.

