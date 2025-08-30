Yaponiyada sürücüsüz avtobus qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 30 avqust, 2025
    • 06:12
    Yaponiyada sürücüsüz avtobus yolun kənarındakı ağaca çırpılıb, azı bir nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK teleradio şirkəti məlumat yayıb.

    Hadisə Xatiodzi şəhərində yeni sürücüsüz texnologiyanı yoxlamaq məqsədi daşıyan sınaq reysi zamanı baş verib. Avtobusda 10-a yaxın sərnişin olub, onlardan biri yüngül xəsarət alıb, o, xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hazırda hüquq-mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

    "110 nömrəsinə Xatiodzi şəhərinin Takao rayonunda Kosyu-Kaido küçəsi ilə gedən avtobusun sərnişinindən sürücüsüz avtobusun qəzaya uğraması barədə məlumat daxil olub", - məqalədə deyilir.

    Bundan əlavə, Tokio hökuməti avtobusun istismarının "Nishitokyo Bus" şirkətinə həvalə edildiyini bildirib. Avtonom avtobus avqustun 23-dən 31-dək sınaqdan keçiriləcək.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом

