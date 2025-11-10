Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 05:25
    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что необходимо рассмотреть возможность приобретения для военно-морского флота страны атомных подводных лодок.

    Как передает Report, об этом сообщает газета "Асахи".

    По словам министра, обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что Токио приходится решать, продолжать ли использовать для подводных лодок , как и прежде, дизельное топливо, или же сделать выбор в пользу субмарин с атомным реактором.

    Япония атомные субмарины покупка
    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

