В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 05:25
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что необходимо рассмотреть возможность приобретения для военно-морского флота страны атомных подводных лодок.
Как передает Report, об этом сообщает газета "Асахи".
По словам министра, обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что Токио приходится решать, продолжать ли использовать для подводных лодок , как и прежде, дизельное топливо, или же сделать выбор в пользу субмарин с атомным реактором.
Последние новости
05:56
Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительстваДругие страны
05:31
Фото
В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира ГаджибейлиKультурная политика
05:25
В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмаринДругие страны
04:52
Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдаунаДругие страны
04:49
Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэраДругие страны
04:17
В Агдашском районе произошло землетрясениеПроисшествия
03:56
СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотникаДругие страны
03:35
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
03:24