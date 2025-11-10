İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 05:27
    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Yaponiyanın müdafiə naziri Şinjiro Koizumi bildirib ki, ölkənin donanması üçün atom sualtı qayıqlarının alınması imkanını nəzərdən keçirmək zəruridir.

    "Report"un "Asahi" qəzetinə istinadən məlumatına görə, bu barədə nazir açıqlama verib.

    Nazirin sözlərinə görə, Yaponiyanın ətrafındakı vəziyyət o qədər mürəkkəbləşib ki, Tokio artıq qərar verməlidir: sualtı qayıqlarda əvvəlki kimi dizel yanacağından istifadəni davam etdirmək, yoxsa atom reaktoru ilə işləyən sualtı qayıqlara üstünlük vermək.

