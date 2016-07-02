В Японии из-за жары госпитализированы 420 человек с тепловым ударом

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в субботу с тепловым ударом госпитализированы 420 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо на основании собственных подсчетов.

В субботу в префектурах Канадзава и Тояма температура поднялась до 37 градусов, в префектуре Фукуи – 36 градусов, в Миэ – 35,9, в префектуре Киото – 35,5 градусов. Из 929 метеорологических контрольных пунктов в 446 столбик термометра поднялся выше 30 градусов, в 31-м – выше 35. В японской столице температура составила 31 градус.

Как ожидается, жара не спадёт и в воскресенье. В городах Токио, Киото, Сайтама, Нагоя столбик термометра поднимется до 33 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности теплового удара даже дома. Для профилактики рекомендуют регулярно небольшими порциями пить воду, пользоваться кондиционером.