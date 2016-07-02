В Японии из-за жары госпитализированы 420 человек с тепловым ударом

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в субботу с тепловым ударом госпитализированы 420 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо на основании собственных подсчетов.
В субботу в префектурах Канадзава и Тояма температура поднялась до 37 градусов, в префектуре Фукуи – 36 градусов, в Миэ – 35,9, в префектуре Киото – 35,5 градусов. Из 929 метеорологических контрольных пунктов в 446 столбик термометра поднялся выше 30 градусов, в 31-м – выше 35. В японской столице температура составила 31 градус.
Как ожидается, жара не спадёт и в воскресенье. В городах Токио, Киото, Сайтама, Нагоя столбик термометра поднимется до 33 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности теплового удара даже дома. Для профилактики рекомендуют регулярно небольшими порциями пить воду, пользоваться кондиционером.
News DepartmentАвтор новости
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