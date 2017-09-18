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    В Японии из-за тайфуна "Талим" один человек погиб, 35 пострадали

    Еще трое числятся пропавшими без вести

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще 35 пострадали в Японии в результате удара тайфуна "Талим", который обрушился в воскресенье на западные и юго-западные префектуры страны.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал NHK, еще трое числятся пропавшими без вести.

    Наиболее сильному воздействию стихии подверглись острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней, а из-за обильных осадков, количество которых в течения суток достигло 300-500 мм, десятки домов оказались временно подтоплены.

    Тайфун также привел к нарушению транспортного сообщения. Местные авиаперевозчики в понедельник отменили 262 внутренних рейса. 

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