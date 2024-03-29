В Японии хотят к 2033 году запустить движение беспилотных грузовиков с севера до юга

Правительство Японии планирует к 2033 году внедрить на скоростных шоссе сеть специальных полос, предназначенных для движения беспилотных грузовиков.

Правительство Японии планирует к 2033 году внедрить на скоростных шоссе сеть специальных полос, предназначенных для движения беспилотных грузовиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Благодаря этому грузовые беспилотники смогут передвигаться между северо-восточным регионом Тохоку и юго-западным островом Кюсю. Для этого, в частности, вдоль маршрутов будут установлены специальные датчики, которые будут отслеживать как сами машины, так и возможные посторонние предметы, мешающие движению.

Работы начнутся уже в текущем году в районе префектуры Ибараки, а также на отдельных участках скоростной трассы "Син-Томэй", ведущей от Токио к юго-западу страны.

Кроме того, планируется разработать систему маршрутов для воздушных грузовых беспилотников, которые будут пролегать над руслами рек.