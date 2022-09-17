В Японии более 330 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Минимум 337 тыс. человек в японском городе Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна "Нанмадол".

Минимум 337 тыс. человек в японском городе Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна "Нанмадол".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Такие рекомендации также получили около 20 тыс. жителей других районов острова. При этом с утра 18 сентября приостановят движение местных скоростных железнодорожных экспрессов. Уже отменены не менее 20 внутренних авиарейсов.

По информации телеканала, скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 75 м/с. Прогнозируется выпадение более 400 мм осадков на юго-западе Японии в ближайшие два дня.