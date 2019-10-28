В Японии арестованы американские морпехи за нападение на полицию

Трое американских морских пехотинцев арестованы на южном японском острове Окинава за нападение на полицейских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на дороге в районе курортного поселка Онна.

Американские морские пехотинцы, как утверждается, нанесли несколько ударов по патрульной машине и разбили лобовое стекло у другого полицейского автомобиля. Арестованные, по данным следствия, были в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что на острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в частности, дивизия морской пехоты. В настоящее время идет подготовка к переводу части ее подразделений на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.