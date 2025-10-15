Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министра

    • 15 октября, 2025
    • 05:44
    Правительство Японии и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) планируют провести голосование в парламенте по избранию нового премьер-министра страны 21 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на Japan Today, голосование состоится в первый день внеочередной сессии парламента, на которой предусмотрены выборы нового премьер-министра.

    Отмечается, что из-за обостряющейся политической борьбы между возглавляемой новым председателем ЛДП Санаэ Такаити партией и крупнейшей оппозиционной Конституционно-демократической партией, которые стремятся заручиться поддержкой других политических сил, голосование может быть отложено.

    Младший партнер ЛДП по коалиции - партия "Комэйто" - в пятницу объявила о выходе из правящего блока, раскритиковав то, как её давний союзник справился с коррупционным скандалом. Кроме того, возможность выдвижения оппозиционной коалицией альтернативного кандидата стала препятствием для избрания Такаити на пост премьер-министра.

    Хотя ЛДП остаётся крупнейшей политической силой в обеих палатах парламента, она не располагает абсолютным большинством ни в одной из них. По этой причине предполагается, что правящая партия может отложить голосование.

    Напомним, 4 октября Санаэ Такаити была избрана новым председателем Либерально-демократической партии Японии. Ожидается, что она станет первой женщиной-премьером в истории страны.

