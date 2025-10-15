İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    KİV: Yaponiyada yeni baş nazirin seçilməsi üçün keçiriləcək səsvermə ertələnə bilər

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 05:12
    KİV: Yaponiyada yeni baş nazirin seçilməsi üçün keçiriləcək səsvermə ertələnə bilər

    Hökumət və hakim Liberal Demokrat Partiyası (LDP) Yaponiyanın növbəti baş nazirinin seçilməsi üçün parlamentdə 21 oktyabr tarixində səsvermə keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Japantoday" mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeni baş nazir seçkisi üçün səsvermə nəzərdə tutulan növbədənkənar parlament sessiyasının ilk günü keçiriləcək.

    Yeni sədr Sanae Takaiçinin rəhbərliyindəki LDP və ən böyük müxalif partiyası olan Konstitusional Demokrat Partiyası arasında səsvermə üçün digər siyasi qrupların dəstəyini qazanmaq uğrunda gərginləşən manevrləşmə səbəbindən səsvermənin təxirə salınma ehtimalı da var.

    LDP-nin kiçik koalisiya tərəfdaşı olan "Komeito" Partiyası cümə günü uzunmüddətli müttəfiqinin korrupsiya qalmaqalını idarə tərzini tənqid edərək hakim blokdan çıxdığını elan edib. Bununla yanaşı, müxalif koalisiyanın alternativ namizəd irəli sürmə ehtimal Takaiçinin baş nazir olmasının önündə əngələ çevrilib.

    LDP parlamentin hər iki palatasında ən böyük qüvvədir, lakin heç birində çoxluğa sahib deyil. Bu səbəblərdən hakim partiyanın səsəverməni ertələyəcəyi təxmin edilir.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 4-də Sanae Takaiçi Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyasının yeni sədri seçilib. Onun ölkənin ilk qadın baş naziri olması gözlənilir.

    Yaponiya baş nazir Sanae Takaiçi
    В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министра

    Son xəbərlər

    06:27

    Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    06:05
    Foto
    Video

    Ekvadorda ticarət mərkəzinin yaxınlığında partlayış baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    05:46

    ASSİ: Avstraliyaya AUKUS alyansının sualtı qayıqları çatdırılana qədər regionda münaqişə təhlükəsi var

    Digər ölkələr
    05:12

    KİV: Yaponiyada yeni baş nazirin seçilməsi üçün keçiriləcək səsvermə ertələnə bilər

    Digər ölkələr
    04:47

    Ağ Ev Çinin ABŞ-nin maliyyə naziri ilə tezliklə danışıqlar aparacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    04:11

    Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:37

    ABŞ Senatı respublikaçıların maliyyə qanun layihəsini səkkizinci dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    03:20

    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Futbol
    02:57

    "Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti