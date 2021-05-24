В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 третью неделю подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов, связанных с вызываемым этой инфекцией заболеванием, в мире продолжает снижаться

Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов, связанных с вызываемым этой инфекцией заболеванием, в мире снижается третью неделю подряд, однако эпидемическая ситуация все еще "остается уязвимой".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он выступил с докладом о деятельности ВОЗ на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Мы рады, что на протяжении трех недель подряд мы видим снижение числа случаев заболевания и смертей, о которых поступают сообщения. Однако в глобальном плане мы остаемся в уязвимой ситуации", - сказал гендиректор.

Он сообщил, что на настоящий момент в мире не выявлено новых разновидностей коронавируса, "серьезно подрывающих эффективность вакцин, диагностических и терапевтических средств". "Однако нет гарантии, что такое положение сохранится", - отметил Гебрейесус, пояснив, что "вирус постоянно меняется" и его будущие изменения "могут сделать инструменты [борьбы с инфекцией] неэффективными".

По его словам, нынешняя пандемия не завершится до тех пор, пока передача инфекции "не будет поставлена под контроль в каждой стране".