В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года

Государства должны вакцинировать от COVID-19 как минимум 30% населения к концу года

Государства должны вакцинировать от COVID-19 как минимум 30% населения к концу года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего" Петербургского международного экономического форума.

"Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке", - сказал он.