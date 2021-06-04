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В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года

В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года Государства должны вакцинировать от COVID-19 как минимум 30% населения к концу года
Другие страны
4 июня 2021 г. 14:42
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года

Государства должны вакцинировать от COVID-19 как минимум 30% населения к концу года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего" Петербургского международного экономического форума.

"Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST ölkələri ilin sonunadək əhalisinin 30%-ni vaksinləməyə çağırıb
Версия на английском языке WHO urges to vaccinate 30% of population against COVID by end-year

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