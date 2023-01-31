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В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между силами Израиля и арабами

В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между силами Израиля и арабами Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками произошли во вторник в районе Джабаль-эль-Мукабер в Восточном Иерусалиме.
Другие страны
31 января 2023 г. 13:16
В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между силами Израиля и арабами

Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками произошли во вторник в районе Джабаль-эль-Мукабер в Восточном Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское агентство Al Rai.

Источники агентства сообщили, что местное население объявило всеобщую забастовку в знак протеста против политики израильских властей. Арабы перекрыли ряд улиц района. На распространенных агентством фотографиях видна улица, перекрытая горящими покрышками.

Информацию о столкновения в Джабаль-эль-Мукабер подтвердил телеканал Al Jazeera. О жертвах или раненых не сообщается.

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