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    В водах Балтики терпит бедствие судно

    Баку. 8 марта.  REPORT.AZ.  В Балтийском море, недалеко от шведского острова Готланд подал сигнал бедствия сухогруз, направлявшийся в Санкт-Петербург, угрозы жизни экипажа нет, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    Финский ледокол Nordica, спасательный вертолет и патрульное судно погранохраны Финляндии прибыли к шедшему в Петербург сухогрузу. 

    "Сигнал бедствия поступил от сухогруза, находящегося в международных водах к западу от шведского острова Готланд в Балтийском море. На сигнал бедствия отреагировал находящийся поблизости ледокол и катер береговой охраны, которые направляются к сухогрузу", - сказали источники в погранслужбе Финляндии. 

    Собеседник агентства сообщил, что на борту находится 22 моряка, угрозы жизни экипажа нет. Судно следовало под флагом Панамы в Петербург.

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