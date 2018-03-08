В водах Балтики терпит бедствие судно

Баку. 8 марта. REPORT.AZ. В Балтийском море, недалеко от шведского острова Готланд подал сигнал бедствия сухогруз, направлявшийся в Санкт-Петербург, угрозы жизни экипажа нет, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Финский ледокол Nordica, спасательный вертолет и патрульное судно погранохраны Финляндии прибыли к шедшему в Петербург сухогрузу.

"Сигнал бедствия поступил от сухогруза, находящегося в международных водах к западу от шведского острова Готланд в Балтийском море. На сигнал бедствия отреагировал находящийся поблизости ледокол и катер береговой охраны, которые направляются к сухогрузу", - сказали источники в погранслужбе Финляндии.

Собеседник агентства сообщил, что на борту находится 22 моряка, угрозы жизни экипажа нет. Судно следовало под флагом Панамы в Петербург.