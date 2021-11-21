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В ВМС США эсминцы и подлодки будут оснащены гиперзвуковым оружием

В ВМС США эсминцы и подлодки будут оснащены гиперзвуковым оружием Соединенные Штаты начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia - в 2028 году.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 08:26
В ВМС США эсминцы и подлодки будут оснащены гиперзвуковым оружием

Соединенные Штаты начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia - в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

"Мы собираемся развернуть гиперзвуковые системы в Армии США в 2023-м финансовом году, они развернут свою первую батарею. И собираемся оснастить ими (эсминцы) класса Zumwalt в 2025 году", - сказал Вулф в ходе симпозиума Лиги подводного флота.

По данным агентства, сейчас в составе вооруженных сил США насчитывается два эсминца класса Zumwalt, вооруженных 80 крылатыми ракетами Tomahawk, и 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, которые могут нести 12 таких ракет.

Также вице-адмирал заявил, что в текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС, а для проведения испытаний оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, который пока еще только строится. В 2022 финансовом году, отметил он, ВМС проведут два полномасштабных испытания гиперзвуковых ракет.

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