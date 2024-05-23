В Венесуэле заявили о планах присоединиться к БРИКС в 2024 году

Венесуэла рассчитывает официально присоединиться к БРИКС в этом году, что положительно скажется на экономическом развитии республики.

Венесуэла рассчитывает официально присоединиться к БРИКС в этом году, что положительно скажется на экономическом развитии республики.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на церемонии подписания с представителем КНР Соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisi n.

"Гигант Китай входит в объединение БРИКС, к которому Венесуэла надеется официально присоединиться в этом году, потому что это путь к новому миру без гегемонии и с уважением к международному праву", - указала Родригес.

Она отметила, что "Венесуэла и Китай подвергаются "угрозам и блокировке", и вступление в БРИКС "с новой международной финансовой системой станет положительным фактором" для развития экономики республики.

Отметим, что от Китая соглашение подписал заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь.